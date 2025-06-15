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Dünya

İran Cumhurbaşkanı'ndan Irak’a, “İsrail saldırılarına karşı hava sahasını denetleme” çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak’ın, İsrail saldırılarına karşı, hava sahasını ve sınırları üzerindeki denetimlerini artırmasını istedi.

Haydar Karaalp  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
İran Cumhurbaşkanı'ndan Irak’a, “İsrail saldırılarına karşı hava sahasını denetleme” çağrısı

Bağdat

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Pezeşkiyan, Irak Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü.

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İsrail’in Irak hava sahasını kullanarak İran topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları, uluslararası hukuk ve normları tanımayan açık bir saldırganlık örneği olarak nitelendiren Pezeşkiyan, Irak hükümetinin, ülkenin hava sahası ve sınırları üzerindeki denetimlerini artırmasını istedi.

"Biz savaşı başlatan taraf olmadık. Ancak açıkça ifade ediyoruz ki kararlı bir şekilde karşılık verdik." diyen Pezeşkiyan, "Saldırılar devam ederse, saldırganları çok daha sert ve acı verici tepkiler bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

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