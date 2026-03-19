Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

CNN: USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne doğru yola çıktı

CNN, İran'a yönelik saldırılar için bölgeye gönderilen "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin çamaşırhanede çıkan yangının ardından onarım için Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne doğru yola çıktığını bildirdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Ankara

CNN'in haberine göre, "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin çamaşırhanesinde, 12 Mart'ta çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.

Kızıldeniz'de seyreden Ford, onarım çalışmaları için kısa süreliğine Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gidecek, Ford Uçak Gemisi Saldırı Grubu bünyesindeki diğer gemiler ise bölgedeki mevcut konumlarında kalacak.

Teknik arızadan kaynaklanan yangın

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filodan 12 Mart'ta yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığı duyurulmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin misillemeleri yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğu, Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiği ifade edilmişti.

The New York Times gazetesi, "gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğü" iddiasında bulunmuştu. Haberde, yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğu ileri sürülmüştü.

