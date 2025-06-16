Dolar
39.49
Euro
45.61
Altın
3,438.07
ETH/USDT
2,531.30
BTC/USDT
105,095.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail-İran çatışmasında son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız
logo
Dünya

Irak Erbil’de şüpheli İHA’nın düşmesi sonucu patlama sesi duyuldu

Irak’ın Erbil kentinde, ABD konsolosluk yerleşkesi yakınlarına düşen insansız hava aracı İHA’nın düşürülmesi sonucu patlama sesi meydana geldiği bildirildi.

Haydar Karaalp  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Irak Erbil’de şüpheli İHA’nın düşmesi sonucu patlama sesi duyuldu

Bağdat

Erbil merkezli "Rudaw" internet sitesinin haberinde, İHA’nın Erbil’in kuzeydoğusunda, yeni ABD konsolosluk yerleşkesine yakın bir noktaya düştüğü ve konsolosluğun hava savunma sistemi tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaşananların ardından bölgedeki güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

Olayla ilgili yetkililer ve Erbil’deki ABD başkonsolosluğu tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki diğer yerel basın organlarında, söz konusu olayın herhangi bir can kaybına yol açmadığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, Bolu'da 15 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu kişinin 1 yıl hapis cezası aldığı iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı ile telefonda İran-İsrail arasındaki çatışmayı görüştü
DMM, "MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göç yoluyla Türkiye'ye sızabileceği" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon diplomasisini sürdürüyor
Bakan Fidan, Arnavutluk'ta GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Benzer haberler

Irak Erbil’de şüpheli İHA’nın düşmesi sonucu patlama sesi duyuldu

Irak Erbil’de şüpheli İHA’nın düşmesi sonucu patlama sesi duyuldu

İran Cumhurbaşkanı'ndan Irak’a, “İsrail saldırılarına karşı hava sahasını denetleme” çağrısı

Arap ülkeleri, gerilim bölgelerindeki vatandaşlarına güvenlikleriyle ilgili çağrılarda bulundu

AJet, İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını 16 Haziran'a kadar iptal etti

AJet, İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını 16 Haziran'a kadar iptal etti
Irak: ABD Büyükelçilik personelinin tahliyesi ihtiyati bir uygulama

Irak: ABD Büyükelçilik personelinin tahliyesi ihtiyati bir uygulama
ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki bazı personelini geri çekeceğini AA'ya doğruladı

ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki bazı personelini geri çekeceğini AA'ya doğruladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet