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Dünya

Erbil'in güneyinde bomba yüklü İHA düşürüldü

Irak'ın Erbil kentinin güneyinde bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Erbil'in güneyinde bomba yüklü İHA düşürüldü Fotoğraf: Abdulhameed Husseın Karam/AA

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erbil'in güneyindeki Kuştepe ilçesinin Şerave köyünde saat 18.43'te bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

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Olayda herhangi maddi kayıp ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.

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