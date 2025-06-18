Erbil'in güneyinde bomba yüklü İHA düşürüldü
Irak'ın Erbil kentinin güneyinde bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Erbil
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Erbil'in güneyindeki Kuştepe ilçesinin Şerave köyünde saat 18.43'te bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.
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Olayda herhangi maddi kayıp ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.