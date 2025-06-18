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İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
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Dünya

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi.

Hakan Çopur  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi

Washington

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Juventus takımını kabulünde İsrail-İran gerilimine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği güne atıfta bulunan Trump, yoğun ve yıkıcı bir gecenin yaşandığını ve sonrasında çatışmaların büyüdüğünü anlattı.

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ABD Başkanı, İran'a saldırıp saldırmama konusunda, "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olup olmaması hususunda ise "Ben dahil olmak istemiyorum." şeklinde net bir ifade kullandı.

Bölgedeki durumu yakından izlediklerini belirten Trump, "Birazdan Durum Odası’nda (İsrail-İran konusunda) toplanacağız." dedi.

İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelip kendisiyle görüşmek istediklerini söyleyen ABD Başkanı, "İranlılar Beyaz Saray’a gelmek istediler ama artık çok geç. İran o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı ama şimdi imzalamak daha zor." şeklinde konuştu.

Trump, İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelebileceğini belirterek, bu konuda kapının halen açık olduğunu kaydetti.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını savunan Trump, uzun zamandır İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, "İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır." değerlendirmesini yaptı.


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