Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin, kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.