Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,630.20
BTC/USDT
98,156.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin, kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de haklının ve mazlumun yanında saf tutmuş olmak bizler için büyük bir şeref payesidir
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kilis ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kilis ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den 2024'teki faaliyetlerine yönelik paylaşım

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara imha edildi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 21 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 21 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet