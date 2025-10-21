Dolar
41.97
Euro
48.83
Altın
4,264.10
ETH/USDT
3,874.80
BTC/USDT
107,736.00
BIST 100
10,432.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Suriye İçişleri Bakanlığı ekipleri, Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdi

Suriye’nin Şam ilinde gerçekleştirilen operasyonla uyuşturucu şebekesini çökerten İçişleri Bakanlığı ekiplerinin, 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdiği bildirildi.

Ahmet Karaahmet  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Suriye İçişleri Bakanlığı ekipleri, Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdi Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem - AA

Şam

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı ile Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin düzenlediği ortak operasyonda Şam’ın Dumayr bölgesinde uyuşturucu şebekesi deşifre edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonun, yurt dışına büyük miktarlarda uyuşturucu madde kaçırmayı planlayan bir kaçakçılık ağına yönelik takip ve izleme çalışmalarıyla başlatıldığı belirtilen haberde, operasyon sonucunda 12 milyon kaptagon hapı ele geçirildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır
Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz
Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği kapsamında 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ifadeye çağrıldı

Benzer haberler

Suriye İçişleri Bakanlığı ekipleri, Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdi

Suriye İçişleri Bakanlığı ekipleri, Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdi

Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 ton uyuşturucu ele geçirdi

MSB heyeti Şam'ı ziyaret etti

MSB: Gazze'deki ateşkes anlaşması, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım

MSB: Gazze'deki ateşkes anlaşması, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım
Şara, Moskova'da Putin ile Suriye’deki askeri tesislerin yeniden yapılandırılmasını görüşecek

Şara, Moskova'da Putin ile Suriye’deki askeri tesislerin yeniden yapılandırılmasını görüşecek
Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlı gözaltına alındı

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlı gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet