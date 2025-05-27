Gazze'deki “yardım noktası” görüntüleri Nazi kamplarında çekilen sembol bir fotoğrafa benzetildi
İsrail yönetiminin desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından Nazi toplama kamplarında çekilen sembol bir fotoğrafa benzetildi.
Ankara/Birleşmiş Milletler
ABD ve İsrail destekli söz konusu vakfın Gazze'de bugün yardım dağıtımına başladığını duyurmasının ardından skandallar peş peşe gelmeye başladı.
Gazze'nin güneyindeki yardım noktasına binlerce Filistinlinin aynı anda girmesiyle alanda kaos oluştu.
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Yardım noktasında görevli ABD'li şirketin güvenlik görevlileri bir koli gıda almak için saatlerce bekleyen binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtı.
Kilometrelerce yol teperek yardım almak için bölgeye gelen binlerce Filistinli, panikle elleri boş bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
Dağıtım noktasında yardım almak için sıra bekleyen Filistinlilerin havadan çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma sokuldu.
Gazze'de yardım alabilmek için toplanan sivillerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 27, 2025
◼️ Dağıtımı yapan ABD ve İsrail destekli kuruluşun silahlı mensuplarının kalabalığı görüntüleyip paylaştığı anlar tepki topladı
◼️ Çekimler sırasında yapılan alaycı el hareketleri ise… pic.twitter.com/0N4vnDa0Ph
Fotoğrafta, çok sayıda Filistinlinin kafes şeklindeki tel örgülerle ayrılmış bölümlerde bekletildiği görülüyor.
Bu fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafında Polonya'daki Auschwitz toplama kampında 1945'te çekilmiş bir fotoğrafa benzetildi.
Tel örgüler arkasında yardım bekleyen Filistinlilerin görüntüsü paylaşıldı
Yardım noktasına ulaşmak için tel örgüler arkasında bekleyen binlerce Filistinlinin görüntüsü de sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüde, dağıtım noktasında görevli olduğu düşünülen yüzü maskeli bir kişi kameraya yansıyor. Arka planda ise binlerce Filistinlinin yardım noktasına geçmek için tel örgüler arkasında beklediği görülüyor.
Binlerce Filistinli tel örgü arkasında bir koli yardım alma umuduyla beklerken, maskeli kişinin kalabalığa eğlenircesine eliyle işaretler yapması dikkati çekiyor.
Sosyal medya kullanıcıları, yardım almak için tel örgüler arkasında bekleyen Filistinlilerin görüntüsünü toplama kamplarına benzeterek tepki gösterdi.
Musab Ebu Taha, isimli kullanıcı görüntüleri, "Toplama kampı. 86 gün boyunca açlık çeken insanları aşağılamak. Bu dünyanın utancı." mesajıyla paylaştı.
Sana Said isimli kullanıcı da mesajında, "Gazze İnsani Yardım Fonunun bir parçası olan ABD'li bir paralı asker, açlıktan ölmek üzere olan Filistinlilerin yiyecek dağıtımı için bir toplama kampına toplanması sürecini yönetiyor." ifadelerine yer verdi.
BM: Gazze'deki yardım noktalarından gelen görüntüler yürek parçalayıcı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan dağıtım noktalarından birinin etrafından gelen videoyu izliyoruz ve açıkçası bu görüntüler en hafif tabirle yürek parçalayıcı." ifadesine yer verdi.
BM ve yardımcı kuruluşların, "çaresiz bir nüfusa (Filistinlilere) yardım ulaştırmak için" BM üyesi devletler tarafından desteklenen, "ayrıntılı, ilkeli ve operasyonel olarak sağlam" bir plana sahip olduğunun altını çizen Dujarric, bu tür bir insani yardım operasyonunun, kıtlığı önlemek ve tüm sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için elzem olduğunu vurguladı.
Stephane Dujarric, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde devam eden bombardıman ve top atışlarının siviller üzerinde "korkunç bir etki yarattığını" belirtirken, söz konusu bölgede son 24 saatte onlarca kişinin öldüğünü ve 150'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti.
Dujarric, "Pazar gecesi, Gazze'nin doğusundaki El-Deraj'da yerinden edilmiş insanlara barınak sağlayan bir okul vuruldu. Saldırıda çıkan yangında kadınlar ve çocuklar dahil 36 kişinin öldüğü, cesetlerin çoğunun ciddi şekilde yandığı bildirildi." dedi.
İsrail'in yeni tahliye kararı bölgenin yüzde 40'ından fazlasını kapsıyor
Dujarric, İsrail'in devam eden bombardımanı ve yeni tahliye emirlerinin Gazze Şeridi'ndeki siviller üzerinde etkileri olduğu konusunda uyarırken, yeni tahliye kararının bölgenin yüzde 40'ından fazlasını kapsadığını belirtti.
İsrail'in saldırılarının binlerce kişiyi kaçmaya zorladığını söyleyen Dujarric, "Dün İsrail tarafından, Refah, Han Yunus ve Gazze'nin merkezinde yaklaşık 155 kilometrekarelik alanı kapsayan ve 60'tan fazla mahalleyi etkileyen başka bir yerinden etme emri çıkarıldı." dedi.
Bu alanın, Gazze Şeridi'nin yüzde 40'ından fazlasına denk geldiğini söyleyen Dujarric, İsrail'in mart ayında Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana, 632 binden fazla Filistinlinin bir kez daha yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiği bilgisini paylaştı.
Dujarric, Gazze'ye yardım konvoylarının ulaşması için tüm sınır geçişlerinin açılması çağrılarını tekrarlayarak, "Uluslararası hukuka saygı duyulmalı ve insani operasyonlar daha fazla gecikmeden etkinleştirilmelidir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.