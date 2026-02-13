Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Askeri Üssü'nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'de etkili olan kum fırtınası güç koşullarda yaşayan Filistinlilere zor anlar yaşatıyor

İsrail ordusunun 2 yıl boyunca saldırılarıyla geride büyük bir yıkım ve insani felaket bıraktığı Gazze Şeridi'nde etkili olan kum fırtınası yerinden edilen Filistinlilerin sıkıntılarını katlıyor.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Muhammed Emin Canik  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Gazze'de etkili olan kum fırtınası güç koşullarda yaşayan Filistinlilere zor anlar yaşatıyor Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Gazze

Filistinli Meteorolog Leys el-Allami, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya ve Mısır'ın kuzey kıyılarında oluşup doğuya doğru ilerleyen geniş çaplı kum fırtılarının Filistin'i etkileyeceğini duyurdu.

Allami, dün de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 13-14 Şubat'ta Afrika'nın kuzeydoğusundaki çöllerden güçlü rüzgarların Filistin topraklarına doğru esmeye başlayacağını, özellikle ülkenin güney ve orta kesimlerinde zaman zaman güçlü rüzgarların beklendiğini belirtmişti.

Filistin Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada da Afrika'dan gelen rüzgarların yer yer şiddetli esebileceği, toza neden olabileceği ve denizin ise orta derecede dalgalı olacağı aktarıldı.

Gazze'de fırtınalı hava etkili oluyor

Öte yandan, halihazırda Gazze'de etkili olan, toz ve kum taşıyan fırtınalı hava, çadırlarda kalan yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Fırtınalı hava toz veya kumdan koruma sağlayamayan çadırlarda temel ihtiyaçların güçlükle elde edilebildiği şartlarda yaşayan Filistinlilerin sıkıntılarına bir yenisini ekledi.

Başta kronik göğüs hastalıklarından muzdarip kişiler olmak üzere yerinden edilen Filistinliler, yırtık çadırlardaki güvenlik eksikliği nedeniyle kum fırtınsaı sonucunda sağlık problemleri yaşamaktan endişe ediyor.

Sosyal medya aktivistlerinin paylaştığı görüntülerde güçlü ve toz taşıyan rüzgarların, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını ve çevredeki ağaçları şiddetli bir şekilde sarstığı görülüyor.

Gazze'de İsrail'in şiddetli saldırılarından kurtulabilen Filistinliler, temel ihtiyaçlar ve tıbbi malzemelerin eksikliği, yer yer etkili olan şiddetli soğuk ve fırtınalı hava ile son olarak etkili olan kum fırtınasından ciddi zorluklar yaşıyor.

Aralık 2025'te Gazze'de etkili olan soğuk ve fırtınalı hava nedeniyle İsrail'in zarar verdiği binalar yıkılmış, can kayıpları yaşanmıştı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana uygulanan ateşkese rağmen bölgedeki insani durumda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

