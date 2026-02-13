İsrail ordusu, Gazze’de Filistinlilere ait yapıları patlatarak yıkmaya devam ediyor
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yapıları patlatarak yıkım gerçekleştirmeye devam ederken insansız hava araçları aracılığıyla Zeytun Mahallesi çevresinde Filistinlilere ait evlerin çatılarına patlayıcı maddeler attı.
Gazze/Ramallah
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus’un doğusunda ateşkes anlaşması uyarınca konuşlandığı ve kontrolünde bulunan alanlarda yapıları hedef alan patlamalarla yıkımlar gerçekleştirdiğini aktardı.
Tanıklar ayrıca, İsrail’e ait İHA’ların, anlaşma uyarınca ordunun konuşlanma alanları dışında kalan Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi’nin doğusunda Filistinlilere ait evlerin çatılarına patlayıcı madde attığını belirtti.
İsrail donanmasının da Gazze kenti açıklarında rastgele ateş açtığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten itibaren 2 yıldan uzun süren ve soykırıma varan son saldırılarında 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 71 bini aşkın kişi yaralandı.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli yaralandı
İsrail askerleri ile onların koruması eşliğindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Filistinli gencin hastaneye nakledildiği belirtildi.
Nablus'ta da İsrail askerlerinin gerçek mermiyle 1 Filistinliyi yaraladığı, gaspçı İsraillilerin 2 Filistinliyi sopayla darbettiği aktarıldı.
24 kişi gözaltına alındı
Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde aralarında bir baba ve 2 çocuğunun da olduğu 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
Ayrıca İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda Cenin'de 8, Selfit'te 5, El Halil'de 4 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.
Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.