Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,743.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kuzenini öldürdü
logo
Dünya

Fransa'da 3 cami, kümes hayvanlarının helal kesimi yasağına tepki gösterdi

Fransa'da Paris, Lyon ve Evry Camilerinin yöneticileri, Temmuz 2021'den itibaren kümes hayvanlarının İslami usullere göre kesiminin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Yusuf Özcan   | 19.03.2021
Fransa'da 3 cami, kümes hayvanlarının helal kesimi yasağına tepki gösterdi Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Fransa'da resmi helal sertifikası verme yetkisine sahip Paris Camisi Yöneticisi Chems-eddine Hafız, Lyon Camisi Yöneticisi Kamel Kaptane ve Evry Camisi Yöneticisi Halil Meroun'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, helal kesime ilişkin Tarım ve Gıda Bakanlığının 23 Kasım 2020 tarihli genelgesini görüşmek üzere toplantı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu genelgenin "kümes hayvanlarının mezbahanelerde öldürüldükleri sırada hayvanların korunmasına yönelik" resmi kontrollerle ilişkili olduğu ifade edilen açıklamada, bunun İslami usullere göre havyan kesime uygun şartlar oluşturmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "Ramazana ayı öncesi Müslüman toplumuna gönderilen kötü mesajdır. Bu çerçevede Temmuz 2021'den itibaren kümes hayvanlarının helal kesimi yasak olacak." ifadesi kullanıldı.

Camilerin yöneticilerinin bu konuyla ilgili endişelerini İçişleri ile Tarım ve Gıda Bakanlığına ilettikleri ancak olumlu sonuca ulaşılmadığı belirtilen açıklamada, "Bu önlemler dinin özgürce yaşanmasının önünde ciddi engeldir. Cami yöneticileri bu temel hakkı yeniden tesis etmek için tüm yasal işlemleri yürütmek istiyor." denildi.

Açıklamada, cami yöneticilerinin Fransa'daki Yahudi toplumuyla da bu konuyu görüştüğü aktarıldı.

Bu uygulamanın, Müslümanlara dini usullerine göre et yemeyi garantilemediği ifade edilen açıklamada, cami yöneticilerinin Tarım ve Gıda Bakanı'nı ivedi şekilde görüşmeyi kabul etmeye çağırdığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
İngiltere Başbakanı Johnson Oxford-AstraZeneca aşısı oldu
Prof. Dr. Uğur Şahin AA'ya konuştu: Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz
Afrika Birliği üye ülkelere AstraZeneca aşısını kullanmayı sürdürmelerini önerdi
Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi

Benzer haberler

Fransa'da 3 cami, kümes hayvanlarının helal kesimi yasağına tepki gösterdi

Fransa'da 3 cami, kümes hayvanlarının helal kesimi yasağına tepki gösterdi

Paris'te Kovid-19 nedeniyle 3'üncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Paris dahil 16 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Paris dahil 16 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Fransa'da oynayan futbolcular, milli maçlar için AB dışındaki ülkelere seyahat edemeyecek

Fransa'da oynayan futbolcular, milli maçlar için AB dışındaki ülkelere seyahat edemeyecek
Macron: İran, Viyana anlaşması ihlallerini artırarak nükleer durumu kötüleştirmeye son vermeli

Macron: İran, Viyana anlaşması ihlallerini artırarak nükleer durumu kötüleştirmeye son vermeli