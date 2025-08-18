Dolar
40.89
Euro
47.77
Altın
3,347.17
ETH/USDT
4,299.00
BTC/USDT
115,013.00
BIST 100
10,860.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gıda Toplantıcılar Çarşısı'nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve oluşan kötü koku, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Metin Aydemir, Şevval Bahar  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Konak'ta 1. Kadriye ile Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler, yollara ve kaldırımlara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.

Buca ilçesinin bazı bölgelerinde ise konteynerlerdeki çöplerin alındığı, çevreye taşan atıkların toplanmadığı görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Her şey göz önünde"

Konak ilçesinde yaşayan Mülkiye Dağhan, yetkililerden uzun süredir devam eden çöp sorununa çözüm bulmalarını beklediklerini söyledi.

Dağhan, "Her şey göz önünde. Sokaklarımız leş gibi kokuyor. Her zaman pislik dolu. Mahalleli olarak buraları süpürüyoruz. Belediye bir şey yapmıyor." dedi.

Mehmet Sait Duman da kötü koku nedeniyle evde duramadığını belirterek, şunları söyledi:

"Aşağı yukarı bir iki aydır bütün sokaklar böyle. Mahalle, bu kokuyla ne yapacak? Allah'tan ekstra ilaç atılıyor. İlaç atılmasa daha çok kokar. Bu çöp kokusuna, pisliğe kim yanaşabilir?"

Nizamettin Duman da "1983 yılından beri buradayım, böyle çöp görmedim. Çöpçüler, 'Atılacak yer yok, toplamıyoruz.' diyor. " ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını, toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesince Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara götürüldüğünü ancak uzaklık nedeniyle çöp taşıyan tırların geciktiğini, bunun da toplama işlemini aksattığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor
THY, pilot adayı değerlendirme süreçlerini millileştiren "PACE Projesi"ni hayata geçirdi
Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmalarında sona gelindi
Yer bilimcilerden Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "tahribat" değerlendirmesi

Benzer haberler

İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor

İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor

İzmir'in Konak ve Ödemiş ilçelerinde 8 saat su kesintisi uygulanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan ABD Dışişleri Bakanlığının 2024 İnsan Hakları Raporu'na tepki

İzmir'de bir evde başlayıp çevredeki konutlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de bir evde başlayıp çevredeki konutlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen sanığa 3 yıla kadar hapis talebi

İzmir'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen sanığa 3 yıla kadar hapis talebi
Mardin otele dönüştürülen tarihi konaklarıyla ziyaretçi sayısını artırmak istiyor

Mardin otele dönüştürülen tarihi konaklarıyla ziyaretçi sayısını artırmak istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet