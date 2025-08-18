Dolar
40.89
Euro
47.81
Altın
3,336.34
ETH/USDT
4,291.00
BTC/USDT
115,176.00
BIST 100
10,894.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çorum ve Malatya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çorum'un Çalyayla köyünde ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Kemal Ceylan, Okan Coşkun  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Çorum ve Malatya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor Fotoğraf: Emir Yunus Basmacı/AA

Çorum,Malatya

Cıllık mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çorum Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle destek veriyor.

Malatya

Malatya'nın Doğanyol ilçesi Yalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, yangının yerleşim yerlerine ulaşması ihtimaline karşı bazı ahırlardaki hayvanlar bölgeden tahliye edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Son 23 yılda 11 bine yakın su ve sulama eserini ülkemize kazandırdık
Çorum ve Malatya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor
THY, pilot adayı değerlendirme süreçlerini millileştiren "PACE Projesi"ni hayata geçirdi
Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak

Benzer haberler

Çorum ve Malatya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çorum ve Malatya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Orman mühendislerinden yanan alanlara ilişkin "ekolojik denge" uyarısı

Çanakkale'nin Gelibolu bölgesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu bölgesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Niğde'de her 50 porsiyon yemekte TEMA Vakfına 1 fidan bağışlanıyor

Niğde'de her 50 porsiyon yemekte TEMA Vakfına 1 fidan bağışlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet