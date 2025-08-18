Çorum ve Malatya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Çorum'un Çalyayla köyünde ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.
Çorum,Malatya
Cıllık mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle destek veriyor.
Malatya
Malatya'nın Doğanyol ilçesi Yalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Öte yandan, yangının yerleşim yerlerine ulaşması ihtimaline karşı bazı ahırlardaki hayvanlar bölgeden tahliye edildi.