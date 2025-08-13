Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'da Filistin destekçilerine yönelik adli baskı tepki çekiyor

Filistin'e desteğiyle bilinen Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau'nun, "terör propagandası" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında karakola çağrılması, siyasetçilerin tepkisini çekti.

Esra Taşkın  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Fransa'da Filistin destekçilerine yönelik adli baskı tepki çekiyor

Paris

Fourreau, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnanlı aktivist Georges Abdullah hakkında bir paylaşımı nedeniyle polis tarafından "terör propagandası" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında bugün karakola çağrıldığını belirtti.

AP üyesi Fourreau, "Filistin'e ses olanların suçlu ilan edilmesi devam ediyor, tıpkı mücadelemiz gibi: susmayacağız." ifadesini kullandı.

Fourreau'nun karakola çağrılmasıyla beraber, Filistin destekçilerine yönelik ülkedeki baskının artması siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Filistinli AP üyesi Rima Hassan da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail'e koşulsuz destek için daha kaç Fransız terör propagandası gerekçesiyle devamlı karakola çağrılacak?" sorusunu yöneltti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Aly Diouara ise aynı platformda Fourreau'nun paylaşımını alıntılayarak, "Kuşkusuz, Fransa, Gazze'deki soykırıma karşı çıkan siyasi liderleri, sendika yetkililerini veya aktivistleri bu denli enerjik ve onur kırıcı şekilde karakola çağıran Avrupa'daki tek ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Diouara, daha önce Filistin ve Gazze'yle ilgili açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle Fransa'da ifade veren Hassan dahil farklı siyasetçi ve sendikacıları etiketleyerek, bu isimlere desteğini gösterdi.

Fourreau, Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan ve İsrail tarafından 26 Temmuz'da uluslararası sularda alıkonulan Hanzala gemisi yolcuları arasında yer almıştı.

Filistin destekçisi Abdullah, Fransa'da 41 yıl tutuklu kaldıktan sonra 25 Temmuz'da tahliye edilerek ülkesi Lübnan'a sınır dışı edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
