Fransa, Mali’de büyükelçilik çalışanı bir vatandaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdi
Fransa, Bamako Büyükelçiliğinde görevli bir vatandaşının, ülkedeki kurumları "istikrarsızlaştırma girişiminde bulunmak" gerekçesiyle Mali makamları tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Ankara
Ulusal basının Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Fransa, Bamako Büyükelçiliği çalışanına yöneltilen suçlamaları ‘asılsız’ olarak nitelendirdi.
Açıklamada, Mali’deki kurumları "istikrarsızlaştırma girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle gözaltına alınan büyükelçilik çalışanının "derhal serbest bırakılması" ve "herhangi bir yanlış anlaşılmanın giderilmesi için" Mali makamları ile diyaloğun sürdüğü ifade edildi.
Mali'de gözaltına alınan büyükelçilik çalışanı Fransız vatandaşının kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Mali'de darbe girişiminde yer aldığı iddiasıyla Fransız vatandaşı gözaltına alınmıştı
Mali Devlet televizyonu ORTM 15 Ağustos'ta, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan, güvenlik güçleri arasında yer alan "marjinal bir grubun" çökertildiğini bildirmişti.
Televizyonda okunan bildiride ülkedeki "darbe girişiminin engellendiği ve aralarında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu birçok kişinin yakalandığı" duyurulmuştu.