Dolar
40.83
Euro
47.90
Altın
3,340.75
ETH/USDT
4,461.20
BTC/USDT
117,227.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa, Mali’de büyükelçilik çalışanı bir vatandaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Fransa, Bamako Büyükelçiliğinde görevli bir vatandaşının, ülkedeki kurumları "istikrarsızlaştırma girişiminde bulunmak" gerekçesiyle Mali makamları tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Şeyma Yiğit  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Fransa, Mali’de büyükelçilik çalışanı bir vatandaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Ankara

Ulusal basının Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Fransa, Bamako Büyükelçiliği çalışanına yöneltilen suçlamaları ‘asılsız’ olarak nitelendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Mali’deki kurumları "istikrarsızlaştırma girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle gözaltına alınan büyükelçilik çalışanının "derhal serbest bırakılması" ve "herhangi bir yanlış anlaşılmanın giderilmesi için" Mali makamları ile diyaloğun sürdüğü ifade edildi.

Mali'de gözaltına alınan büyükelçilik çalışanı Fransız vatandaşının kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mali'de darbe girişiminde yer aldığı iddiasıyla Fransız vatandaşı gözaltına alınmıştı

Mali Devlet televizyonu ORTM 15 Ağustos'ta, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan, güvenlik güçleri arasında yer alan "marjinal bir grubun" çökertildiğini bildirmişti.

Televizyonda okunan bildiride ülkedeki "darbe girişiminin engellendiği ve aralarında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu birçok kişinin yakalandığı" duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "yapay et" iddialarına yanıt verdi
Polis memuru, dolandırıcılık yöntemlerini kitap haline getirdi
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Fransa, Mali’de büyükelçilik çalışanı bir vatandaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Fransa, Mali’de büyükelçilik çalışanı bir vatandaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Uzmanlar silahlı çetelerin pençesindeki Haiti'nin güvenlik sorununun çözülmesi konusunda umutsuz

Fransa'da yazın en büyük yangınının kasıtlı eylem sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Fransa, orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'ya 2 yangın söndürme ve 1 koordinasyon uçağı gönderecek

Fransa, orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'ya 2 yangın söndürme ve 1 koordinasyon uçağı gönderecek
Fransa, Almanya ve İngiltere: Diplomatik çözüm, Ukrayna ile Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını korumalı

Fransa, Almanya ve İngiltere: Diplomatik çözüm, Ukrayna ile Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını korumalı
Fransa'da Filistin destekçilerine yönelik adli baskı tepki çekiyor

Fransa'da Filistin destekçilerine yönelik adli baskı tepki çekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet