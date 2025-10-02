Dolar
41.60
Euro
49.01
Altın
3,871.63
ETH/USDT
4,381.60
BTC/USDT
118,586.00
BIST 100
11,170.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısına başkanlık edecek Aşdod Limanı’ndan yayındayız
logo
Dünya

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy "yargıyı itibarsızlaştırdığı" gerekçesiyle şikayet edildi

Fransa'da bir grup avukat, mahkemenin kendisi hakkında verdiği mahkumiyet kararını eleştiren eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında "yargıyı itibarsızlaştırdığı" gerekçesiyle şikayette bulundu.

Şeyma Yiğit  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy "yargıyı itibarsızlaştırdığı" gerekçesiyle şikayet edildi

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi tarafından 25 Eylül'de suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin hakkındaki kararı eleştirmesi tepki ile karşılandı.

Yaklaşık 20 avukat, mahkemenin kararını "hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlali" olarak değerlendiren Sarkozy'yi "yargıyı itibarsızlaştırmak" ve "halkın adalet sistemine olan güvenini zedelemekle" suçladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sarkozy'nin yargı sistemini eleştirmesine karşı çıkan avukatlar eski Cumhurbaşkanı hakkında şikayette bulundu.

Paris Ceza Mahkemesinin 25 Eylül'deki kararının ardından Fransız gazetesi JDD'ye verdiği röportajda Sarkozy, mahkemenin "hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiğini" belirterek, kendisine yönelik "komplolara, karalamalara ve hakaretlere" boyun eğmeyeceğini söylemişti.

Sarkozy 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy’nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan mahkum etmiş ve 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy'nin temyiz yoluna gitme hakkı bulunurken, cezanın birkaç ay içinde infaz edilmesi bekleniyor.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1,6 milyondan fazla kişi hac kaydını yeniledi
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir
Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Fransızlar, hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı grevde

Fransızlar, hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı grevde

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy "yargıyı itibarsızlaştırdığı" gerekçesiyle şikayet edildi

ABD'de mahkeme, Filistin destekçisi öğrencilerin sınır dışı edilmesi girişimini yasa dışı buldu

Fransa'da, kayıp olarak aranan Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu

Fransa'da, kayıp olarak aranan Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu
Toros Dağları'nda üretilen çiçek balı Fransa ve İngiltere'den 3 ödül kazandı

Toros Dağları'nda üretilen çiçek balı Fransa ve İngiltere'den 3 ödül kazandı
Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor

Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet