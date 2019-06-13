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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Fransa'nın Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "(Fransa'nın) Bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor." dedi.

Zuhal Demirci   | 13.06.2019
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Fransa'nın Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransız Bakan Le Drian, Rum basınında yer alan Fransa'nın GKRY'de üs edineceği ve buradaki askeri mevcudiyetini kalıcı hale getireceği iddialarına ilişkin, "Fransız bir üssün veya Fransız askeri birliklerinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz kesinlikle olmadı." dedi. Fransız Bakan, "Rum basının bu konuda yanıldığı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

"İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İdlib meselesinde durumdan kaygılı olduklarını söyleyerek, "Biz İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız. Çünkü çok tehlikeli ve patlayıcı etkiye sahip olabilecek bir durum var ortada." şeklinde konuştu.

Le Drian, "Ateşkese müdahale edebilecek her bir adım, sonrasında hepimiz için dramatik sonuçlar doğurabilir." uyarısını yaptı.

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