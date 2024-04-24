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Dünya

Uluslararası Af Örgütü: Fransa'da sistematik ırkçılık ve din temelli ayrımcılık sürüyor

Uluslararası Af Örgütü, 2023 yılı raporunda, Fransa'da insan hakları ihlallerinin, özellikle ırkçılık ve dine yönelik ayrımcılığın devam ettiğini bildirdi.

Şeyma Uzundere  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Uluslararası Af Örgütü: Fransa'da sistematik ırkçılık ve din temelli ayrımcılık sürüyor

Ankara

Londra merkezli örgüt, 2023 yılında dünya genelinde insan haklarının gidişatını ele aldığı "Dünya'da İnsan Haklarının Durumu" isimli raporunu yayımladı.

Raporda, Fransa'da "sistematik ırkçılığın ve din temelli ayrımcılığın" sürdüğü belirtildi.

Fransa Basketbol Federasyonunun müsabakalara başörtüsü yasağı getirmesi, hükümetin Paris Olimpiyatlarında Fransa'yı temsil edecek sporculara başörtüsü takmayı yasaklaması ve Fransız okullarındaki abaya (uzun kıyafet) yasağı, Müslüman kadınların uğradığı hak ihlalleri arasında gösterildi.

Raporda, 2023 yılında bazı protestoların "kamu güvenliği" gerekçesiyle iptal edildiği, özellikle Filistin ile dayanışma protestolarına yönelik yasaklar, barışçıl toplanma özgürlüğüne "orantısız ve ayrımcı bir saldırı" olarak nitelendirildi.

Ayrıca raporda, polisin gösterilerde aşırı güç kullanımının devam ettiği kaydedildi.

Fransa'nın yürürlüğe koyduğu göç ve sığınmacı politikalarındaki yeni kısıtlamaların ele alındığı raporda, yaklaşan Paris Olimpiyatları öncesi kolluk kuvvetlerine insanların gözetlenmesi hususunda daha geniş yetkiler veren yasa tasarısından endişe duyulduğu ifade edildi.

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