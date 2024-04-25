Fransa'nın prestijli okulu Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e destek gösterisi düzenledi
Fransa'nın en prestijli okullarından Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e desteklerini ifade etmek için eylem gerçekleştirdi.
Paris
Paris'te Sciences Po'daki öğrenciler, Gazze ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için bahçede toplandı.
Öğrenciler, gösteri sırasında devasa Filistin bayrağını okuldaki bir balkona, bahçedeki iki ağaca ise "Gazze'de Üniversite Kalmadı" yazılı afiş astı.
"Filistin'in onuru ve öldürülenler için Macron istemese de biz buradayız" şeklinde slogan atan öğrenciler, okulun bahçesinde çadır kurdu.
İsmini vermek istemeyen bir gösterici, "Dünya genelinde öğrenciler Gazze'de aylardır devam eden zulmü kınamak için harekete geçti." dedi.
Çok ayrıcalıklı bir kurum olan Sciences Po'nun öğrencileri olduklarını belirten gösterici, bu okulun Gazze konusunda öğrencilerinin istediği gibi tutum sergilemediği değerlendirmesinde bulundu.
Gösterici, talepleri karşılanana kadar öğrencilerin okulda kalacağını kaydetti.
Gösterici, öğrencilerin, yönetimle bir toplantı istediğini ve Gazze'de devam eden soykırıma ortak olan uluslararası süpermarket zincirinin yanı sıra İsrailli firma ve üniversiteler hakkında soruşturma talep ettiğini anlattı.
Okulda Filistin yanlısı öğrenciler hakkındaki tüm soruşturmaların sonlandırılması çağrısında bulunan gösterici, "Öğrenciler birçok kez hedef alındı ve haksız disiplin cezalarına tabi tutuldu." dedi.
Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.