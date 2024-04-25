Dolar
32.57
Euro
34.96
Altın
2,317.18
ETH/USDT
3,140.30
BTC/USDT
64,089.00
BIST 100
9,722.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'nın prestijli okulu Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Fransa'nın en prestijli okullarından Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e desteklerini ifade etmek için eylem gerçekleştirdi.

Esra Taşkın  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Fransa'nın prestijli okulu Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e destek gösterisi düzenledi Fotoğraf: Bilge Nesibe Kotan/AA

Paris

Paris'te Sciences Po'daki öğrenciler, Gazze ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için bahçede toplandı.

Öğrenciler, gösteri sırasında devasa Filistin bayrağını okuldaki bir balkona, bahçedeki iki ağaca ise "Gazze'de Üniversite Kalmadı" yazılı afiş astı.

"Filistin'in onuru ve öldürülenler için Macron istemese de biz buradayız" şeklinde slogan atan öğrenciler, okulun bahçesinde çadır kurdu.

İsmini vermek istemeyen bir gösterici, "Dünya genelinde öğrenciler Gazze'de aylardır devam eden zulmü kınamak için harekete geçti." dedi.

Çok ayrıcalıklı bir kurum olan Sciences Po'nun öğrencileri olduklarını belirten gösterici, bu okulun Gazze konusunda öğrencilerinin istediği gibi tutum sergilemediği değerlendirmesinde bulundu.

Gösterici, talepleri karşılanana kadar öğrencilerin okulda kalacağını kaydetti.

Gösterici, öğrencilerin, yönetimle bir toplantı istediğini ve Gazze'de devam eden soykırıma ortak olan uluslararası süpermarket zincirinin yanı sıra İsrailli firma ve üniversiteler hakkında soruşturma talep ettiğini anlattı.

Okulda Filistin yanlısı öğrenciler hakkındaki tüm soruşturmaların sonlandırılması çağrısında bulunan gösterici, "Öğrenciler birçok kez hedef alındı ve haksız disiplin cezalarına tabi tutuldu." dedi.

Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin yarın yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e tarihi mektubun birebir basımını hediye etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay, 22-24 Nisan'da Kosova'yı ziyaret etti
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Havalimanı 8-14 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Benzer haberler

Fransa'nın prestijli okulu Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Fransa'nın prestijli okulu Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e destek gösterisi düzenledi

THY'nin yarın yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi

Bakan Kacır, teknolojide tekelleşmenin fırsat eşitliğine zarar verdiğini söyledi

Uluslararası Af Örgütü: Fransa'da sistematik ırkçılık ve din temelli ayrımcılık sürüyor

Uluslararası Af Örgütü: Fransa'da sistematik ırkçılık ve din temelli ayrımcılık sürüyor
Fransa'da 2024 Paris Olimpiyatları öncesi dang humması vakaları arttı

Fransa'da 2024 Paris Olimpiyatları öncesi dang humması vakaları arttı
GÖRÜŞ - Soykırım endüstrisi ve Ermeni olayları: Finansörler, aktörler ve kazananlar

GÖRÜŞ - Soykırım endüstrisi ve Ermeni olayları: Finansörler, aktörler ve kazananlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet