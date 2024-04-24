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THY'nin yarın yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi

Gökhan Yılmaz  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
THY'nin yarın yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, bu ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

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