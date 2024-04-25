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Dünya

Macron'a göre, dünyadaki silahlanma karşısında Avrupa "çok yavaş" ve "yeterince iddialı değil"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın askeri açıdan yeterince iddialı olamadığını ve dünyadaki silahlanma yarışının gerisinde kaldığını söyledi.

Şeyma Uzundere  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Macron'a göre, dünyadaki silahlanma karşısında Avrupa "çok yavaş" ve "yeterince iddialı değil"

Ankara

Macron, 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi Sorbonne Üniversitesinde "Avrupa" temalı konuşma yaptı.

Muhaliflerin bu konuşmayı kastederek "cumhurbaşkanlığı koltuğunu seçim kampanyası için kullanmakla" suçladığı Macron, konuşmasında, değişen uluslararası koşullar, Ukrayna'daki savaş, kıtanın güvenliği ve savunması gibi konuları ele aldı ve "daha egemen ve daha güçlü" bir Avrupa mesajı verdi.

Stratejik riskler ve uluslararası sistemdeki dönüşümler bağlamında, "Avrupa'mız ölümlü, ölebilir" diyen Macron, Avrupa'da birliğin ve gücün sağlanması için mücadele çağrısı yaptı.

Macron, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmamasının Avrupa'nın güvenlik “koşulu” olduğunu kaydetti ve Rusya'ya karşı "otonom gerçek bir strateji" yürütülmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan dünya genelinde artan silahlanma karşısında Avrupa'nın "çok yavaş kaldığını ve yeterince iddialı olmadığını" belirten Macron, "Güvenilir Avrupa Savunması" isimli bir konseptin inşası için Avrupalı ortakları ile harekete geçeceğini dile getirdi.

Macron ayrıca kıtanın "siber güvenlik ve siber savunma kapasitesine" sahip olmasını istediğini belirtti.

Sene başında Fransa dahil Avrupa geneline yayılan çiftçi protestolarına da değinen Macron, "çiftçilerin öfkesinin Avrupa'ya karşı değil aşırı düzenlemelere yönelik" olduğunu savundu.

Macron, 7 yıl önce, cumhurbaşkanlığı döneminin başında yine Sorbonne Üniversitesinde bir konuşma yapmıştı.

Macron'a karşı protesto gösterisi

Macron'un Sorbonne Üniversitesine gelmesini protesto eden yüzlerce eylemci Pantheon Meydanı'nda toplandı.

"Macron kapat çeneni, Sorbonne senin değil" sloganları atan eylemcilere karşı polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Polisin çevrelediği alanda Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin" sloganları ile tempo tutan eylemciler İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını da protesto etti.



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