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Türkiye'den, Suriye'de kiliseye yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kiliseye yapılan terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırı, Suriye'de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef almakta, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 22.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Türkiye'den, Suriye'de kiliseye yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Suriye yönetimi ve halkının, birlik ve beraberliğini muhafaza edeceği ve ülkede kaos oluşturmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine dair inancının tam olduğu belirtildi.

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"Bu saldırı, Suriye'de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef almakta, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye olarak, Suriye'nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Yetkililer, 20 kişinin ölümüne yol açan patlamadan DEAŞ'ı sorumlu tuttu

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde akşam saatlerinde patlama meydana geldiği, 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtildi.

Patlama kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik birimleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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