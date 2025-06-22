Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın kurulduğunu bildirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın kurulduğunu açıkladı.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dünyasında yargı alanındaki iş birliğini kurumsal zemine taşıyan önemli bir adım daha attıklarını belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakan Tunç, geçen eylül ayında Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı 1. Adalet Bakanları toplantısında temellerini attıkları Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın, Hakimler ve Savcılar Kurulunu temsilen Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu'nun katılımıyla Bakü'de imzalanan tüzükle resmen kurulduğunu bildirdi.
Tunç, bu önemli birlikteliğin ortak hukuk kültürünü güçlendireceğini, yargı alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını da kurumsallaştıracağını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.