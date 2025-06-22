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Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın kurulduğunu bildirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın kurulduğunu açıkladı.

Eylül Aşkın Akçay  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın kurulduğunu bildirdi

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dünyasında yargı alanındaki iş birliğini kurumsal zemine taşıyan önemli bir adım daha attıklarını belirtti.

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Bakan Tunç, geçen eylül ayında Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı 1. Adalet Bakanları toplantısında temellerini attıkları Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Ağı'nın, Hakimler ve Savcılar Kurulunu temsilen Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu'nun katılımıyla Bakü'de imzalanan tüzükle resmen kurulduğunu bildirdi.

Tunç, bu önemli birlikteliğin ortak hukuk kültürünü güçlendireceğini, yargı alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını da kurumsallaştıracağını vurguladı.

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