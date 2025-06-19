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Dünya

Almanya, Fransa ve İngiltere Cenevre'de İran ile görüşmek istiyor

Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının, yarın İran Dışişleri Bakanı ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmek istediği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Almanya, Fransa ve İngiltere Cenevre'de İran ile görüşmek istiyor

Berlin

Alman Haber Ajansının (DPA) Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının, yarın İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Cenevre'de bir araya gelmek istediği ifade edildi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de yaptığı açıklamada, pazartesi günü Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot, İngiliz mevkidaşı David Lammy ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda Erakçi'ye bir müzakere teklifi yaptıklarını açıklamıştı.

Wadephul, çözüm için müzakereye hazır olduklarını belirtmiş ancak bunun için Tahran'ın acilen harekete geçmesi ve "güven artırıcı ve doğrulanabilir önlemler" alması gerektiğini ifade etmişti.

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