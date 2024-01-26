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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli lider Bergusi: UAD’nin kararı İsrail’in yargılanmasının başlangıcıdır

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, UAD'nin Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararının İsrail ve destekçilerinin yargılanmasının başlangıcı olarak değerlendirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Esat Fırat  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Filistinli lider Bergusi: UAD’nin kararı İsrail’in yargılanmasının başlangıcıdır

Ramallah

Bergusi, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu karar, İsrail'i ve destekçilerini Gazze Şeridi'nde ve tüm Filistin'de işlediği savaş suçları ve soykırımdan sorumlu tutmanın başlangıcıdır.” dedi.

Bu kararın, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü “vahşi soykırım savaşını” durdurmaya ve Gazze Şeridi’nin tüm insani yardımları sokmaya zorlayacağını belirten Bergusi, şunları ifade etti:

“İsrail, işlediği savaş suçlarını durduruncaya, işgaline, yarattığı ırkçı apartheid sistemine ve ahlaksız Yahudi yerleşimci sömürgeciliğine son verene kadar uluslararası güçlere, kurumlara ve ülkelere, İsrail'e yaptırımlar uygulamaya, boykot etmeye ve yatırımlarını geri çekmeye çağrıda bulunuyoruz.“

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.

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