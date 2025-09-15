Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi
logo
Dünya

Katar Emiri: Netanyahu, bölgenin İsrail'in nüfuz alanı haline gelmesini hayal ediyor ancak bu gerçekleşmeyecek

Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'daki Arap-İslam zirvesinde İsraile karşı somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Aydoğan Kalabalık  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Katar Emiri: Netanyahu, bölgenin İsrail'in nüfuz alanı haline gelmesini hayal ediyor ancak bu gerçekleşmeyecek

İstanbul

Doha'daki Arap-İslam zirvesinde yaptığı konuşmada Katar Emiri Şeyh Temim, İsrail hükümetinin kan dökme arzusuna karşı somut adımlar atılması gerektiğini  belirtti.

Katar Emiri, "Netanyahu, bölgenin İsrail'in nüfuz alanı haline gelmesini hayal ediyor ancak bu büyük bir yanılsama ve bu planlar gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

