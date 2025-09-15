Dolar
41.29
Euro
48.62
Altın
3,643.71
ETH/USDT
4,524.60
BTC/USDT
114,900.00
BIST 100
10,921.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrailli orkestra şefi BBC konserinde Gazze'deki dramı durdurma çağrısı yaptı

Dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden BBC Proms'ta BBC İskoçya Senfoni Orkestrasını yöneten İsrailli şef Ilan Volkov, Gazze'deki acıyı durdurma çağrısında bulundu.

Behlül Çetinkaya  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
İsrailli orkestra şefi BBC konserinde Gazze'deki dramı durdurma çağrısı yaptı

Londra

BBC İskoçya Senfoni Orkestrası şefi Volkov, dünyanın önde gelen klasik müzik festivali BBC Proms kapsamında verdikleri konserde bir konuşma yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Londra'daki ünlü Royal Albert Hall'da yapılan konserde konuşan Volkov, "Kalbim aylardır her gün büyük bir acı içinde. İsrail'den geliyorum. Orada yaşıyorum. Orayı seviyorum. Orası benim memleketim. Ancak şu anda orada yaşananlar akıl almaz ölçüde korkunç ve dehşet verici." dedi.

Sözlerine tepki gösteren izleyicilere yanıt veren Volkov, "Siyaset duymak istemiyorsanız gidebilirsiniz. Siyaset hayatın bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Volkov, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birçoğumuz bunun karşısında çaresiz hissediyoruz. Binlerce masum Filistinli öldürülüyor. Hastane olmadan, okul olmadan, bir sonraki yemeği nerede yiyeceklerini bilmeden tekrar tekrar yerlerinden ediliyorlar. İsrailli esirler neredeyse 2 yıldır insanlık dışı şartlarda tutuluyor. Siyasi mahkumlar İsrail hapishanelerinde acı çekiyor."

Gazze'de yaşananları İsraillilerin, Yahudilerin ve Filistinlilerin tek başına durduramayacağını kaydeden Volkov, seyircilere seslenerek, "Sizden bu deliliği durdurmak için gücünüzün yettiği her şeyi yapmanızı istiyorum, yalvarıyorum. Hükümetler tereddüt edip beklerken yapılan en küçük eylemin bile önemi vardır. Bunun daha fazla yaşanmasına izin veremeyiz. Geçen her an milyonlarca insanın hayatını riske atıyor." ifadelerini kullandı.

BBC Proms kapsamında daha önce de "Filistin için Yahudi Sanatçılar" isimli grup bir eylem düzenlemiş ve Melbourne Senfoni Orkestrası'nın (MSO) İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek konserin duraklamasına neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Van'daki şehit ailesine ulaştı
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi
İzmir Buca'da maaş alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 7. gününde
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı

Benzer haberler

İsrailli orkestra şefi BBC konserinde Gazze'deki dramı durdurma çağrısı yaptı

İsrailli orkestra şefi BBC konserinde Gazze'deki dramı durdurma çağrısı yaptı

İspanya, İsrail'in kabul edilmesi halinde Eurovision'a katılmayacağının işaretini verdi

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Sumud Filosu'ndaki Hollandalılar Gazze ablukasını kırmayı hedefliyor

Sumud Filosu'ndaki Hollandalılar Gazze ablukasını kırmayı hedefliyor
BM önünde çadır eylemi yapan Filistin destekçileri, Küresel Sumud Filosu'na koruma talep ediyor

BM önünde çadır eylemi yapan Filistin destekçileri, Küresel Sumud Filosu'na koruma talep ediyor
İsrail, Gazze'de son 4 günde UNRWA'ya bağlı 10 binayı vurdu

İsrail, Gazze'de son 4 günde UNRWA'ya bağlı 10 binayı vurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet