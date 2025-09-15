Dolar
41.29
Euro
48.57
Altın
3,657.78
ETH/USDT
4,528.50
BTC/USDT
114,960.00
BIST 100
10,968.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

STK'lerden AB'ye Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliğini durdurması çağrısı

Uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) Avrupa Birliği'ne (AB) Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliğini durdurması çağrısında bulundu.

Şeyma Yiğit  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
STK'lerden AB'ye Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliğini durdurması çağrısı Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Ankara

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Filistin için Fransız STK’leri Platformu, Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası yardım kuruluşu Oxfam dahil çok sayıda kuruluş, Avrupa ülkelerini Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle tüm ticari ve finansal faaliyetleri durdurmaya çağıran kampanya başlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kampanya kapsamında, AB ülkelerinden işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki "yasa dışı yerleşim" faaliyetlerine kredi sağlayan finans kuruluşlarının faaliyetlerini de yasaklaması istendi.

Oxfam, "Yasa dışı koloniler ile ticaret: Yabancı devletler ve şirketler İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasını uygulamasına nasıl olanak sağlıyor?" başlıklı raporunda, İsrail’in bu politikalarının Batı Şeria’yı parçaladığı, Filistin ekonomisini mahvettiği ve yaygın yoksulluğa yol açtığının altı çizildi.

Raporda, Fransız süpermarket zinciri Carrefour dahil bazı Avrupalı şirketlerin ürünlerinin, İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da gasbettiği Filistin topraklarında satışına izin vererek bu hukuksuz faaliyetlere dahil olduğu belirtildi.

Ayrıca raporda inşaat ve tarım ekipmanları üreten İngiliz şirketi JCB, İspanyol seyahat şirketi eDreams-Opodo, Alman turizm şirketi TUI, çok uluslu Alman teknoloji şirketi Siemens, Danimarka merkezli nakliye şirketi Maersk gibi şirketler "yasa dışı yerleşim" faaliyetleriyle bağlantılı hizmetleri nedeniyle eleştirildi.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Filistin, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da uluslararası tepkiler yüzünden askıya aldığı "E1 projesine" ağustosta onay vermişti.

İsrail, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da toplu ulaşımdaki zam U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak
Türk Kızılay, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelere destek verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Van'daki şehit ailesine ulaştı
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Benzer haberler

Katar Emiri: Netanyahu, bölgenin İsrail'in nüfuz alanı haline gelmesini hayal ediyor ancak bu gerçekleşmeyecek

Katar Emiri: Netanyahu, bölgenin İsrail'in nüfuz alanı haline gelmesini hayal ediyor ancak bu gerçekleşmeyecek

STK'lerden AB'ye Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliğini durdurması çağrısı

İsrailli orkestra şefi BBC konserinde Gazze'deki dramı durdurma çağrısı yaptı

İspanya, İsrail'in kabul edilmesi halinde Eurovision'a katılmayacağının işaretini verdi

İspanya, İsrail'in kabul edilmesi halinde Eurovision'a katılmayacağının işaretini verdi
Fitch’in not indirimi Fransa’nın yeni hükümeti üzerinde baskıyı artırıyor

Fitch’in not indirimi Fransa’nın yeni hükümeti üzerinde baskıyı artırıyor
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet