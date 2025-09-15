Dolar
41.29
Euro
48.62
Altın
3,643.71
ETH/USDT
4,524.60
BTC/USDT
114,900.00
BIST 100
10,921.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, taksi ücretlerine yüzde 30 zam yapılmasının ardından taksiciler araçlarındaki cihazlar için istasyonlarda güncelleme işlemlerini yaptırıyor.

Hikmet Faruk Başer, Ahmet Cemil Yeşilmen, Şükrü Gündüz  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Mecliste, "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesinde yer alan zam teklifinin "AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla kabul edilmesinin ardından taksiciler harekete geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Taksiciler, belirli noktalardaki istasyonlarda yeni tarife için cihaz güncelleme yaptırdı.

Aracını Bağcılar'daki istasyona getiren Süleyman Kayatürk, AA muhabirine, gelen yeni zam oranlarına memnuniyetin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacağını söyledi.

Kayatürk, "Her taksimetre zammında taksiciler olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. İlk 15 gün bizim için çok önemli, müşterilerin alışması önemli. Zammın olması bence iyi değil. İnsanlar eski fiyatlara alışmışlardı. Taksimetre güncelleme bedeli olarak 2 bin 450 lira ödedim. Taksilerin türüne göre fiyat değişebiliyor." dedi.

"Bu zam bizi biraz rahatlattı"

Taksici Hüseyin Özdemir ise taksimetre güncellemesinde eskisi gibi yoğunluğunun olmadığını belirtti.

Ücretlerdeki zammı çok olumlu karşıladığını dile getiren Özdemir, "Zam gelmeseydi enflasyonun altında biraz ezilmiş olacaktık. Masrafların altından inan çıkılmıyordu. Bu zam bizi biraz rahatlattı. Güncelleme bedeli olarak ise 2 bin 450 lira ödedim. Fiyatlar taksiye göre 4 bin liraya kadar çıkıyor." diye konuştu.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'ne gelen taksi sürücüleri de taksimetrelerini güncellemek için sıraya girdi.

Bu nedenle merkezin önünde araç yoğunluğu meydana geldi.

Taksimetre açılış ücreti 54,50 lira oldu

İBB Meclisinde, 12 Eylül'de İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin teklif oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Bu kapsamda taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücreti saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya yükseltilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Van'daki şehit ailesine ulaştı
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi
İzmir Buca'da maaş alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 7. gününde
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı

Benzer haberler

İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor

İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor

İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı bugün uygulanmaya başlandı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

TÜRGEV, TEKNOFEST 2025'e katılacak

TÜRGEV, TEKNOFEST 2025'e katılacak
İstanbul'da bu yıl motosiklet kazalarında 30 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da bu yıl motosiklet kazalarında 30 kişi hayatını kaybetti
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı

İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet