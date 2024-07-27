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Dünya

FBI, Trump'ın kulağına isabet eden cismin mermi olduğunu teyit etti

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişimi sırasında kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı.

Islam Doğru  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
FBI, Trump'ın kulağına isabet eden cismin mermi olduğunu teyit etti

New York

FBI, bir süredir devam eden Trump'a isabet eden cismin mermi mi yoksa başka bir şey mi olduğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eski Başkan Trump'ın kulağına isabet eden şey, ölen kişinin silahından atılan, bütün veya daha küçük parçalara ayrılmış bir mermiydi." ifadesi paylaşıldı.

FBI'ın açıklaması, Trump'ın yaralanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin şu ana kadar yaptığı en kesin açıklama olarak değerlendirildi.

FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz’daki ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var." şeklinde konuşmuştu.

Trump da Truth Social hesabından Wray'e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)." mesajını paylaşmıştı.

Trump’ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson da, suikast girişimi sırasında Trump’ın sağ kulağından mermi mi yoksa başka bir parçayla mı yaralandığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." demişti.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

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