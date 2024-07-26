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Dünya

Trump'ın yaralanmasına merminin mi yoksa metal parçasının mı neden olduğu tartışılıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimi esnasında sağ kulağından yaralanmasına merminin mi yoksa metal parçasının mı neden olduğu tartışılmaya başlandı.

Lejla Biogradlija  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Trump'ın yaralanmasına merminin mi yoksa metal parçasının mı neden olduğu tartışılıyor

Ankara

13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde suikast girişimine uğrayan Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan duruma ilişkin bir tıbbi kaydın bulunmaması tartışmalara yol açarken olayın üstünden neredeyse 2 hafta geçmesine rağmen yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

New York Times gazetesinde video analizlerden yararlanılarak yayımlanan raporda Trump'ın merminin sağ kulağını sıyırması sonucu yaralandığı belirtildi.

Trump'ın, suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks'un ateşlediği 8 merminin ilkiyle yaralandığına işaret edilen raporda, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olay yerindeki metal parçalarını incelediği kaydedildi.

Raporda, zanlının ilk 3 el ateşi sırasında Trump'ın hareketlerinin incelendiği videonun kilit önem taşıdığı vurgulanan raporda, "Mermilerin çatırtısı Trump'ın konuştuğu mikrofondan duyuluyor. İlk ve ikinci atışın arasında neredeyse bir saniye geçiyor. Bu kısa arada da Trump elini kulağına götürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Montana Üniversitesinden ses uzmanı Rob Maher, raporu inceleyerek, "Adam birden irkiliyor ve sağ eli ilk duyulan atışla ikinci arasındaki zamanda sağ kulağına gidiyor. Tribünlerde de ilk atışın ardından karışıklık yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, FBI Direktörü Christopher Wray, açıklamasında, "'Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa bir metal parçası mı?' soruları var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ise birçok kez "Demokrasi için kurşun yedim." görüşünü paylaşmıştı.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

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