Dolar
41.30
Euro
48.74
Altın
3,639.98
ETH/USDT
4,603.80
BTC/USDT
117,465.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Römerberg Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı Deutsche Bank Park'a hareket ediyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Anket: Neredeyse her iki yetişkin ABD'liden biri İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor

ABD'de yapılan ankete göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarında "fazla ileri gittiğini" düşünen Amerikalı yetişkinlerin sayısında artış görüldü.

Şilan Turp  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Anket: Neredeyse her iki yetişkin ABD'liden biri İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Ankara

Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ortak ankette, Amerikalı yetişkinlere, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Washington yönetiminin tutumu soruldu.

Ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin durumu ele alış biçimine verilen destek azaldı. Martta yapılan anketlerde yüzde 44 olan bu oran, yüzde 37'ye düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in saldırılarında "fazla ileri gittiğini" düşünen ABD'li yetişkinlerin oranı Kasım 2023'te yüzde 40 iken yeni yapılan ankette katılımcıların neredeyse yarısına (yüzde 49) ulaştı.

Demokratlar arasında bu görüşü paylaşanların oranı yüzde 58'den yaklaşık yüzde 71'e yükseldi. Bağımsızlarda bu oran yüzde 41'den yüzde 53'e, Cumhuriyetçilerde ise yüzde 18'den yüzde 24'e çıktı.

İsrail'e askeri yardım yapılmasını destekleyenlerin oranı da 7 Ekim'in hemen sonrasında yüzde 36 iken bugün yaklaşık yüzde 20'ye düştü.

Öte yandan, Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerinin ABD yönetiminin öncelikleri arasında görülmesini isteyenlerin sayısında da gerileme gözlendi. Mart ayında ABD'lilerin yüzde 59'u Gazze'de ateşkesin önemli olduğunu düşünürken bugün bu oran, yüzde 50'ye düştü. Bu düşüş, özellikle Cumhuriyetçiler arasında yaşandı.

Ankete katılan ABD'lilerin yüzde 45'i Gazze'ye insani yardım sağlanmasının önemli olduğu görüşünü paylaşırken katılımcıların yaklaşık 3'te 1'i bağımsız bir Filistin devleti kurulması için müzakere yapılmasını önemli buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcılarının yargılanmasına devam edildi
Kudüs'ün yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri Tapu ve Kadastro arşivinde korunuyor
STK'lerden üniversitelere yeni akademik yılda "ilk ders Filistin olsun" çağrısı
RTÜK'ten "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza

Benzer haberler

Trump, Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde olmadığını belirtti

Trump, Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde olmadığını belirtti

ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü geri almak istediklerini söyledi

İsrail, Tulkerim kentinde gözaltılarla "toplu cezalandırma ve sistematik işkenceleri" sürdürüyor

İtalya: Gazze ve Batı Şeria'ya dair tavırlarından ötürü İsrailli bakanlara yaptırımları destekliyoruz

İtalya: Gazze ve Batı Şeria'ya dair tavırlarından ötürü İsrailli bakanlara yaptırımları destekliyoruz
Anket: Neredeyse her iki yetişkin ABD'liden biri İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor

Anket: Neredeyse her iki yetişkin ABD'liden biri İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor
ABD Başkanı Trump: Bu anlaşma ile Birleşik Krallık ile olan değerli dostluğumuz giderek güçleniyor

ABD Başkanı Trump: Bu anlaşma ile Birleşik Krallık ile olan değerli dostluğumuz giderek güçleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet