Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Tribünde 1 milyon taraftar barajını geçen Galatasaray, Avrupa devleri arasında

Trendyol Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa'nın sayılı takımları arasına girdi.

Yunus Kaymaz  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Londra

UEFA, "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" başlıklı raporunu yayımladı.

Rapora göre, geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı.

Kulüpler bazında İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Real Madrid takımları, tüm kulvarlardaki maçlarında toplam 2 milyon taraftar barajını geçerek zirvede yer aldı.

Premier Lig'i 15. sırada tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 yenilen ve sezonu kupasız kapatan Manchester United'ın maçlarını ligde 1 milyon 401 bin 196, yerel kupalarda 286 bin 840, UEFA karşılaşmalarında 512 bin 231 olmak üzere toplam 2 milyon 200 bin 268 taraftarı tribünden takip etti.

Sezona UEFA Süper Kupa ile başlayan ancak LaLiga'yı ikinci bitiren, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenen Real Madrid de sezon boyunca taraftar desteğini arkasında hissetti.

Eflatun-beyazlılar, ligde 1 milyon 381 bin 324, yerel kupalarda 145 bin 808, UEFA maçlarında 526 bin 540 olmak üzere toplam 2 milyon 53 bin 673 taraftar desteğiyle sezonu tamamladı. İspanya Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da düzenlenmesi yerel kupa maçlarındaki desteğin azalmasına neden oldu.

Avrupa'da en fazla taraftar desteği alan ilk 5 kulüp şöyle:

TakımlarLigYerel KupaUEFAToplam
Manchester United

1.401.196

286.840

512.231

2.200.268

Real Madrid

1.381.324

145.808

526.540

2.053.673

Inter

1.341.402

182.461

473.053

1.996.917

Borussia Dortmund

1.383.205

-

568.490

1.951.696

Bayern Münih

1.275.000

75.000

525.000

1.875.000


Galatasaray, devlerle birlikte yürüyor

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan ancak Avrupa kulvarında hedeflediği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu.

Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Benfica (Portekiz), Ajax, Feyenoord (Hollanda) ve Rangers (İskoçya) bu başarıyı elde etti.

3 takımın tribünü hiç boş kalmadı

Almanya'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İngiltere'nin Arsenal takımları ligde tüm sezonu yüzde 100 doluluk oranıyla geçirerek rakiplerini geride bıraktı.

Ligde Borussia Dortmund 1 milyon 383 bin 205, Bayern Münih 1 milyon 275 bin, Arsenal ise 1 milyon 144 bin 760 taraftarının önünde şampiyonluk mücadelesi verirken, Bayern Münih ipi göğüslemeyi başardı. Arsenal ligi ikinci, Dortmund ekibi ise dördüncü sırada tamamladı.

Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden ve sezonu 14. sırada bitiren Schalke 04, ligde 1 milyondan fazla taraftar desteğiyle dikkati çekti.

Süper Lig'de seyirci sayısı düştü

Avrupa liglerinde toplam taraftar sayısı yüzde 2,5 artışla 114 milyona yükselirken, Süper Lig'de yüzde 4 oranında düşüş yaşandı.

Tüm kulvarlardaki toplam taraftar sayısında 47.9 milyonla İngiltere zirvede yer alırken, Almanya ikinci (33.5 milyon), İspanya üçüncü (23.5 milyon) oldu. Türkiye ise 6.2 milyon taraftarla 9. sırada yer aldı.

Geçen sezon ulusal liglerdeki toplam taraftar sayısında ilk 10 lig şöyle:

ÜlkeTaraftar (milyon)Değişim (Yüzde)
İngiltere15.3+5
Almanya11.8-2
İtalya11.7-
İspanya11.4+3
Fransa8.5+4
Hollanda6.1+10
Türkiye4-4
İskoçya3.9+5
Polonya3.9+7
Portekiz3.8+1


