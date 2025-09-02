Dolar
Dünya

Fas'ın Atlas Okyanusu'na bakan modern stadyumu: Adrar

2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Fas, ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Agadir'de bulunan Adrar Stadyumu'nu tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.

Emre Aşıkçı  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Fas'ın Atlas Okyanusu'na bakan modern stadyumu: Adrar Fotoğraf: Emre Aşıkçı/AA

Agadir

2013 yılında inşa edilen Adrar Stadyumu, Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak 9 stadyum arasında yer alıyor.

Fas'ın 2022 Katar'daki yarı final başarısının da etkisiyle Agadir şehri yatırım yapılacak 6 şehir arasında kendine yer buldu.

Adrar Stadyumu'na yapılan yatırımlar kapsamında yapının üstünün kapatılması, atletizm pistinin kaldırılması ve kapasitenin Afrika Uluslar Kupası (AFCON) için 42 bin, Dünya Kupası içinse 46 bine çıkarılması hedefleniyor.

Doğal çim yüzeyli futbol sahasının yanı sıra hem iç hem de dış mekanda birçok yeni özelliğe kavuşan tesis, bugüne kadar 34 milyon avroluk yatırımla ülkenin en modern stadyumları arasında gösteriliyor.

Dış bölümde üç antrenman sahası ve bir mini stadyum inşa edilirken, otopark genişletiliyor ve yüz tanıma sistemi gibi yeniliklerle güvenlik artırılıyor. İçeride ise soyunma odaları modernize edilip saha zemini yenilendi.

Stadın açılışı birçok defa sekteye uğradı

İnşasına 2003'te başlanan stadyumun çalışmaları yavaş ilerlerken 2010 Dünya Kupası'nın Fas yerine Güney Afrika'ya verilmesiyle durakladı.

2007'de yeniden başlatılan projede, stadyumun 2009 sonunda açılması planlandı. Tribünlerin büyük bölümü o tarihe kadar tamamlanmasına rağmen çeşitli sebeplerle çalışmalar tekrar aksadı ve sonraki yıllarda yavaş ilerledi.

Agadir Stadyumu, nihayet 2013 başlarında tamamlanarak 11 Ekim 2013'te Fas'ın Hassania Agadir takımı ile Cezayir ekibi Kabylie arasında oynanan maçla resmen açıldı.

2030 Dünya Kupası, 3 kıtada 6 ülkede düzenlenecek

Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Organizasyonun, başkent Rabat’ın yanı sıra Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir'de düzenlenmesi planlanıyor.

2030 Dünya Kupası kapsamında Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da da birer karşılaşma oynanacak.

Turnuvanın ilk maçları, Dünya Kupası'nın 100. yılı şerefine Güney Amerika'da oynanacak. Geri kalan karşılaşmalar ise İspanya, Fas ve Portekiz’de yapılacak.

