Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Transferde Premier Lig ekiplerinin hızına Avrupa takımları yetişemedi

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde yaz transfer dönemi dün sona ererken, Premier Lig takımları toplam 3,6 milyar avroluk harcamasıyla yeni bir rekora imza attı.

Yunus Kaymaz  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Londra

Avrupa'nın en önemli 5 ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Premier Lig, iki yaz önceki transfer rekorunu (2,8 milyar) geliştirerek yine zirvede kaldı.

3,6 milyar avroluk harcamasıyla çıtayı biraz daha yukarı çeken Premier Lig'i 1,19 milyar avro ile Serie A, 851 milyon avroyla da Bundesliga ekipleri izledi.

LaLiga ekipleri transfere 684 milyon avro bütçe ayırırken, Ligue 1'de ise 662 milyon avroluk hareketlilik oldu.

Süper Lig, Avrupa liglerinin yer aldığı listede 321 milyon avro ile kendisine 7. sırada yer buldu.

Toplam gelir gider tablosunda yaz dönemini sadece iki lig artıda kapattı. Bundesliga, 1.03 milyar avro, Ligue 1 de 974 milyon avroluk gelir elde ederek bu dönemi eksiye düşmeden geride bıraktı.

Avrupa'nın önde gelen 5 liginde transferde harcama tablosu şöyle oluştu:

LiglerGider (Avro)Gelir (Avro)

Fark (Avro)

Premier Lig3.55 milyar2.07 milyar- 1.48 milyar
Serie A1.19 milyar1.10 milyar- 84 milyon
Bundesliga851.4 milyon1.03 milyar175 milyon
LaLiga684 milyon637 milyon- 47 milyon
Ligue 1662 milyon974 milyon313 milyon
Portekiz Ligi335 milyon353 milyon18 milyon
Süper Lig321 milyon158 milyon-163 milyon

Liverpool rekora doymadı

Hollandalı teknik adam Arne Slot yönetiminde geçen sezon Premier Lig'de şampiyonluğa uzanan Liverpool, yaz döneminin en hızlı takımı oldu.

Önce kulüp rekorunu kırarak 116 milyon avroya Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i kadrosuna katan "Kırmızılar", Newcastle United'ın izin vermemesi nedeniyle krize dönüşen transferde İsveçli golcü Alexander Isak'ı son gün rekor bedelle renklerine bağladı.

Liverpool, 144 milyon avroyla İngiltere futbol tarihinin rekorunu kırdı.

İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Bayer Leverkusen, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan, Fransa'da Strasbourg liglerinde en fazla harcama yapan takımlar olarak dikkat çekti. Süper Lig'de ise Galatasaray, 148 milyon avroluk transfer harcamasıyla Strasbourg'un önüne geçti.

Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla transfer harcaması yapan takımlar şöyle:

TakımlarLigToplam Harcama (Avro)
LiverpoolPremier Lig484 milyon
Bayer LeverkusenBundesliga198 milyon
Atletico MadridLaLiga176 milyon
MilanSerie A164 milyon
StrasbourgLigue 1128 milyon

Chelsea, bu kez farklı rekor kırdı

Hemen hemen her transfer dönemine damga vuran başkent temsilcisi Chelsea, bu sezon da harcamalarıyla üst sıralarda yer alsa da UEFA'nın finansal fair-play kuralları nedeniyle bu kez elde ettiği gelirle rekor kırdı.

Gönderdiği futbolcularla kasasına 332 milyon avro koyan "Maviler", bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Christopher Nkunku'yu Milan'a, Noni Madueke'yi Arsenal'a, Joao Felix'i Al Nassr'a gönderen Chelsea, bu yazı 4 milyon avro artıda kapadı.

İngiltere'de Chelsea, Almanya'da Bayer Leverkusen, İspanya'da Villarreal, İtalya'da Milan, Fransa'da Monaco liglerinde en fazla gelir elde eden ekipler oldu. Süper Lig'de ise listenin ilk sırasında 36 milyon avro ile Trabzonspor yer alıyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginde transferden en fazla kazanan takımlar şöyle:

TakımlarLigGelir (milyon avro)
ChelseaPremier Lig332
Bayer LeverkusenBundesliga229.5
MilanSerie A169
MonacoLigue 1117
VillarrealLaLiga108


