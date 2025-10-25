Dolar
Spor, Futbol

Luccas Claro'da "yırtık, çıkık ve kırık" tespit edildi

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Trabzonspor maçında sakatlanan Luccas Claro'nun "ayak bileği bağlarının yırtıldığını, ekleminde yarı çıkık bulunduğunu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiğini" bildirdi.

Emrah Oktay, Duyğu Avunduk, Selçuk Kılıç  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Luccas Claro'da "yırtık, çıkık ve kırık" tespit edildi Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

İstanbul

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamasında, "Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza ve sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'dan Claro için "geçmiş olsun" mesajı

Karşılaşmanın ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan oyuncu için kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamasında, "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro’ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Türkiye'de ilk kez formasını giydiği Gençlerbirliği'nin yanı sıra birçok spor kulübü, 34 yaşındaki Brezilyalı stoper için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Claro, maçın 32. dakikasında yaşadığı ağır sakatlığın ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

