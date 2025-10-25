Dolar
Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İzmir'deki Kosova maçı biletleri ücretsiz

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile 28 Ekim Salı günü İzmir'de yapacağı UEFA Uluslar B Ligi play-out maçını futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.

Emrah Oktay  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İzmir'deki Kosova maçı biletleri ücretsiz

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gürsel Aksel Stadyumu'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlar, internet üzerinden "www.passo.com.tr" ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini ücretsiz alabilecek.

