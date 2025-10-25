Dolar
Spor, Futbol

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz Fenerbahçe karşısında takımına güveniyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maçta takımına güveniyor.

Ömer Faruk Salman  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz Fenerbahçe karşısında takımına güveniyor

Gaziantep

Yılmaz, AA muhabirine, yaptıkları teknik direktör değişikliğinin ardından iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burak Yılmaz yönetiminde takımın çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak kaybetmediğini ve ligde üst sıralara çıktığını hatırlatan Yılmaz, ligin uzun bir serüven olduğunu ifade etti.

"Elimizden geleni ortaya koyacağız"

Başkan Yılmaz, takımın gösterdiği performansın hem şehri hem de kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe karşısında takıma güveniyorum. Fenerbahçe büyük bir camia ama biz de köklü bir camiayız, evimizde güzel bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Böyle bir büyük takımı misafir etmek de bize gurur verir. Futbol olarak elimizden geleni ortaya koyacağız. Oyuncularımıza güveniyorum. Onları çok seviyorum, onları tanıdığım için çok mutluyum. İyi bir takımız ve güzel bir maç olacağına inanıyorum."

Bilet fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirim

Taraftarla birlikte iyi bir coşku yakaladıklarını da anlatan Yılmaz, sezon başında Anadolu takımları ve 4 büyükler için bir fiyat tarifesi belirlediklerini ancak gelinen noktada taraftarlar için yüzde 50'ye varan indirim yapma kararı aldıklarını söyledi.

İndirimi misafir takım tribünü için de yapmak zorunda kaldıklarının altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz şu an Fenerbahçe'ye indirim yapmış değiliz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya Başakşehir fark etmez, aldığımız karar değişmiyor. Federasyonun almış olduğu bir karar var. Kendi taraftarınız ile aynı bakış açısında olan misafir takım tribününe yüzde 30'dan fazla rakam ekleyemiyorsunuz. Biz kendi taraftarımız için indirim uygulayınca, mecburen rakip tribün için de yapmak zorunda kaldık. Bizim taraftarımızın olduğu güney kale arkası fiyatının üzerine yüzde 30 ekleyerek misafir takım biletlerini satışa sunduk. Biz bunu kendi takımımız için yapmak zorunda kaldık."

Taraftara çağrıda bulunan Yılmaz, onların desteğini her zaman yanlarında hissetmek istediklerini sözlerine ekledi.

