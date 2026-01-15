Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cenk Tosun, Fenerbahçe ile çıktığı 29 maçta 2 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.