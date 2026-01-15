Dolar
43.18
Euro
50.24
Altın
4,605.54
ETH/USDT
3,287.00
BTC/USDT
95,336.00
BIST 100
12,456.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Cenk Tosun ile yollarını ayırdığını duyurudu.

Can Öcal  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cenk Tosun, Fenerbahçe ile çıktığı 29 maçta 2 gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı
THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu” iddialarına ilişkin açıklama
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum
Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylara ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Valencia Basket'i konuk edecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı
PFDK, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi

PFDK, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi
Galatasaraylı Lemina'dan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı paylaşımla ilgili açıklama

Galatasaraylı Lemina'dan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı paylaşımla ilgili açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet