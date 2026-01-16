Fenerbahçe Kulübü, transferde "Geleceğe Umut" projesini başlatıyor
Fenerbahçe Kulübü, "Geleceğe Umut" projesiyle yapacağı transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sunacak özel program için ayıracak.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre sportif direktör Devin Özek'in fikir öncülüğünde hayata geçirilen ve kulüp tarafından desteklenen proje, Özek'in annesi Cornelia Özek'in anısına yapılacak.
İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmelerin ardından hayata geçirilecek program kapsamında sosyal sorumluluk ilkesini benimsemeyen ve maaşından katkı sağlanmasını kabul etmeyen futbolcularla transfer görüşmeleri ilerletilmeyecek.