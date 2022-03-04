Dolar
14.25
Euro
15.54
Altın
1,954.19
ETH/USDT
2,679.10
BTC/USDT
40,863.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan "Rusya'ya yaptırımların artırılması" çağrısı

Nuri Aydın   | 04.03.2022
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan "Rusya'ya yaptırımların artırılması" çağrısı

Ankara

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İngiltere ve uluslararası çevrelere, Rusya'ya karşı yaptırımları artırmaları çağrısında bulundu.

Poroşenko, BBC'ye yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırıları ve Ukrayna'nın direnişine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerinin itibar edilemez olduğunu söyleyen Poroşenko, İngiltere ve uluslararası çevreleri Rusya'ya karşı daha kapsamlı yaptırım uygulamaya davet etti.

Poroşenko, bu kapsamda tüm Rus bankacılığının uluslararası bankacılık sisteminden çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Visa ve Mastercard'ın Putin'in yakın çevresine uyguladığı yasağı hatırlatan Poroşenko, bunun tüm Rus kullanıcılara da uygulanmasını talep etti.

Ukraynalılar, Putin'e geçit vermeyecek

Poroşenko, ellerine aldıkları silahlarla Putin'in ilerlemesine müsaade etmeyeceklerini, dışarıdan gıda dahil herhangi bir yardım olmasa da Ukrayna'yı savunacaklarını ve Putin'i yeneceklerini ifade etti.

Rus güçlerinin Kiev'in etrafını sarmaya çalıştığına işaret eden Poroşenko, "(Putin) Etrafımızı sarabilir, ışıkları kapatabilir, Ukrayna ruhunu öldüremez." dedi.

Poroşenko, Rusya'nın son 3 gündür Kiev'e yönelik saldırılarından sonuç alamadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 956 bini geçti
Mesafenin korunamadığı açık alanlarda da maske takılması önerisi
Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin genelge yayımlandı
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak

Benzer haberler

İngiltere'de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor

İngiltere'de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği: Rusya'nın nükleer santral saldırısı savaş suçudur

İsrail, Ukraynalı iki Yahudi aileyi işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirdi

Rusya'da gübre üreticilerine ihracatı durdurmaları tavsiyesi

Rusya'da gübre üreticilerine ihracatı durdurmaları tavsiyesi

AA ekibi, Kiev'de yurtta mahsur kalan Türk öğrenciyi büyükelçiliğe ulaştırdı

AA ekibi, Kiev'de yurtta mahsur kalan Türk öğrenciyi büyükelçiliğe ulaştırdı
BMGK, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer santrale saldırısı üzerine acil toplanıyor

BMGK, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer santrale saldırısı üzerine acil toplanıyor