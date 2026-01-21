Dolar
Dünya

Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Güney Kore'de mahkeme, eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo'yu 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Irmak Akcan  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, eski Başbakan Han hakkında "sıkıyönetim girişimine destek" suçlamasıyla görülen dava sonuçlandı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişiminde "önemli rol oynadığı" gerekçesiyle eski Başbakan Han'ı 23 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Özel Savcı Cho Eun-suk'un ekibi, 26 Kasım 2025'te eski Başbakan Han Duck-soo hakkında 15 yıl hapis cezası talep etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae Myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

