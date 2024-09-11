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Dünya

Eski ABD Başkanı Trump, Harris'le televizyon tartışmasını "en iyi münazarası" olarak tanımladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dün gece ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yaptığı ilk canlı yayın tartışmasının bugüne kadarki "en iyi münazarası" olduğunu belirtti.

Irmak Akcan  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Eski ABD Başkanı Trump, Harris'le televizyon tartışmasını "en iyi münazarası" olarak tanımladı

Ankara

Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bunun en iyi münazaram olduğunu düşünüyorum, özellikle de bire karşı üç kişi olduğu için." ifadesini kullandı.

Münazaranın yaptığı en iyi tartışma olduğunu belirten Trump, etkinliğin insanlar tarafından "büyük galibiyet" olarak tanımlandığını savundu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Demokrat aday Harris ile Cumhuriyetçi aday Trump, dün ABC News kanalında yayımlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaşmıştı.

Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta ayrışan görüşlerini ortaya koymuştu.

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