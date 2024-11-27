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Dünya

Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında Halep kırsalında çatışma çıktı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı askeri grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında Halep kırsalında çatışma çıktı

İdlib

Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki Kefer Besme köyü ile Akil tepesi, El Ragib tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat tepesini ele geçirdi.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Rejim ile HTŞ arasındaki çatışmalar devam ederken bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.

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