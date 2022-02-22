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Dünya

Emnati Kasırgası, Madagaskar'a saatte 170 kilometre hızla ulaşacak

Hint Okyanusu'nda son aylarda peş peşe kasırga felaketleriyle karşılaşan ada ülkesi Madagaskar'da bugün başlaması beklenen Emnati Kasırgası'nın hızının saatte 170 kilometreye ulaşacağı bildirildi.

Tufan Aktaş   | 22.02.2022
Emnati Kasırgası, Madagaskar'a saatte 170 kilometre hızla ulaşacak

İstanbul

Güney Afrika Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunu vurması ve sonrasında güneye doğru ilerlemesi beklenen kasırgada rüzgar hızının saatte 170 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, kasırganın Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaşmasının beklenmediği aktarıldı.

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ve Madagaskar Kızılhaç Topluluğu, felaket uyarısı yaparak, fırtınanın vuracağı bölgede muhtemel bir insani trajediyi önlemek için acil yardım çalışmalarını hızlandırdıklarını duyurdu.

Ülkede ay başında etkili olan Batsirai Kasırgası'nda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ocak ayında görülen "Ana" tropikal fırtınası sonrasında ise 110 bin kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

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