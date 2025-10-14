Dolar
Dünya

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, ulusa sesleniş konuşmasında "anayasa" vurgusu yaptı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkedeki hükümet karşıtı protestolar ve darbe söylentilerinin ortasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki krizin çözümünün "anayasanın korunması ve saygı gösterilmesinden" geçtiğini belirtti.

Ahmet Emin Dönmez  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina, ulusa sesleniş konuşmasında "anayasa" vurgusu yaptı

Yaounde

Rajoelina, sosyal medyadan paylaşılan ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu sorunların çözümü için tek bir çıkış yolu var. O da yürürlükteki anayasaya saygı göstermektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, "Ülkemizin birliğini korumak ve bu krizden çıkmak için diyaloğa açık olmalıyız." diyerek, ulusal birlik çağrısını yineledi.

Rajoelina, güvenlik gerekçesiyle "güvenli bir bölgede" bulunduğunu doğruladı ancak nerede olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın istifasının talep edildiği hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Ekonomik sıkıntıların derinleştiği ülkede halkın tepkisi büyürken, gösterilerde kamu binaları hedef alınmış, bazı bölgelerde ordu birlikleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Ordunun özel bir birimi olan Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin Korunma Destek Birliği (CAPSAT), protestocularla dayanışma içinde hareket ettiğini ilan etmişti.

Son verilere göre, protestolarda şu ana kadar en az 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Fransız ulusal radyosu RFI’nin haberine göre, artan güvenlik riskleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Rajoelina, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayının ardından bir Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ederek, önce La Reunion Adası'na, ardından açıklanmayan bir bölgeye ailesiyle birlikte götürüldü.

