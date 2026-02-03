Dolar
Gündem

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile ilk kısmı 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeren 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Mikail Bıyıklı  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı
Diyarbakır'da ortaokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti güvenlik kamerasında
SGK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TÜSEB işbirliği protokolü imzalandı
