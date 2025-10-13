Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde konuşuyor
logo
Dünya

Madagaskar’da Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ettiği iddia edildi

Madagaskar’da haftalardır süren siyasi kriz derinleşirken, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürüldü.

Ahmet Emin Dönmez  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Madagaskar’da Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ettiği iddia edildi

Yaounde

Fransız Ulusal Radyosu RFI’nin haberine göre, 12 Ekim gecesi başkent Antananarivo’dan helikopterle gizlice Sainte-Marie Adası’na götürülen Cumhurbaşkanı Rajoelina, orada bekleyen Fransız ordusuna ait askeri nakliye uçağına bindirilerek Fransız askerlerinin koruması altında adadan tahliye edildi.

RFI, operasyonun Fransız askeri yetkililerinin gözetiminde yapıldığını, Rajoelina’nın önce La Reunion’a götürüldüğünü, ardından ailesiyle birlikte başka bir noktaya hareket ettiğini bildirdi.

Haberde, Paris yönetiminin bu ayrılışı barışçıl bir geçişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, ancak Fransa’nın Madagaskar’a hiçbir şekilde askeri müdahalede bulunmayacağı vurgulandı.

Fransız makamları, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Rajoelina’nın nerede bulunduğu konusunda belirsizlik sürüyor.

Madagaskar’da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüş, ordunun bazı unsurları da protestoculara destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı bildirildi, ancak konuşmanın nereden yapılacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

