Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su kritik seviyeye geriledi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi, geçen yıl yaşanan kuraklık ve yağışların az olmasından dolayı kritik noktaya geriledi.

Mesut Karaduman  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su kritik seviyeye geriledi Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı yüzde birin altına düştü.

Gölette suyun kullanılabilir seviyenin altına düşmesi sonucu, bazı yerlerde adacıklar, çamur tabakası ve otlar oluştu.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı kuraklık ve su yetersizliği nedeniyle gölette su seviyesinin kritik eşiğin altına düştüğü söyledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Bozkurter, "Türkmenli Göleti'nde su seviyesi maalesef sıfırın altına düşmüş durumda. Bu tablo, yaşadığımız kuraklığın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını açıkça gösteriyor. Vatandaşlarımızdan özellikle bu süreçte suyu daha dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Her damla suyun kıymetli olduğu bir dönemden geçiyoruz." dedi.


