Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su kritik seviyeye geriledi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi, geçen yıl yaşanan kuraklık ve yağışların az olmasından dolayı kritik noktaya geriledi.
Tekirdağ
Sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı yüzde birin altına düştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gölette suyun kullanılabilir seviyenin altına düşmesi sonucu, bazı yerlerde adacıklar, çamur tabakası ve otlar oluştu.
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı kuraklık ve su yetersizliği nedeniyle gölette su seviyesinin kritik eşiğin altına düştüğü söyledi.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Bozkurter, "Türkmenli Göleti'nde su seviyesi maalesef sıfırın altına düşmüş durumda. Bu tablo, yaşadığımız kuraklığın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını açıkça gösteriyor. Vatandaşlarımızdan özellikle bu süreçte suyu daha dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Her damla suyun kıymetli olduğu bir dönemden geçiyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.