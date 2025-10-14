Dolar
logo
Dünya

Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu.

Ahmet Emin Dönmez  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu Fotoğraf: Rafalia Henitsoa/AA

Yaounde

Yerel medyadaki haberlere göre, Albay Michael Randrianirina komutasındaki birlikler ülkenin kontrolünü ele aldı.

Ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve bazı devlet kurumlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Anayasa Mahkemesi yönetime el koyan Albay Randrianirina'yı geçici cumhurbaşkanı ilan etti

Madagaskar Anayasa Mahkemesi, ordu adına yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina'yı "cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet ettiğini" açıkladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Madagaskar'daki en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi, Albay Randrianirina'yı cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet etti.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Randrianirina komutasındaki Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) askerleri bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

CAPSAT, 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana'nın devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe sürecinde de kritik rol oynamıştı.

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Rajoelina'nın nerede olduğuna dair ise hala resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Madagaskar'daki gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.


